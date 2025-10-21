Dani Mateo reacciona al caos de Rosalía en la Gran Vía: "La sorpresa habría sido que apareciera Amaia, de 'La Oreja de Van Gogh'"

Ayer Rosalía colapsaba el centro de Madrid con el anuncio de la portada y la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, 'Lux'. Lo hacía con una carrera por la Gran Vía en la que, según Isabel Forner, "no se sabe si era Cenicienta o Novia a la Fuga".

Anoche Rosalía colapsó el centro de Madrid con una convocatoria a la que sus fans acudieron en manada y en la que la artista reveló la portada y la fecha de lanzamiento de su próximo disco, 'Lux'.

"Las sorpresa habría sido que después de la cuenta atrás hubiera aparecido Amaia, de 'La Oreja de Van Gogh'", comenta Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas.

Tras el final de la cuenta atrás, Rosalía decidió darse una carrera por la Gran Vía en la que estuvo a punto de perder hasta los zapatos ante el fervor de los fans. "No se sabe si era Rosalía, la Cenicienta o un remake Novia a la fuga", apunta Isabel Forner.

Finalmente, la cantante llegó sana y salva a su hotel y desde allí saludó a sus fans, aunque a Dani le parece más "que esté pidiendo ayuda".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.