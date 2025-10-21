Wyoming, sobre la celda en la que estará Sarkozy: "Será de aislamiento, pero por eso en Madrid te sacan 900 euros"

El expresidente francés ha ingresado en la prisión de La Santé. Su celda, que es privada, tiene nueve metros cuadrados y cuenta con televisión, escritorio, nevera, una ventana que da al exterior así como baño y ducha privada.

Este martes Nicolas Sarkozy ingresaba en prisión. El expresidente francés se enfrenta a una condena de cinco años por asociación ilícita. Sarkozy abandonaba su domicilio, junto a su mujer, Carla Bruni, entre vítores, para dirigirse hasta la cárcel de La Santé.

Como indica Sandra Sabatés, "el expresidente ocupará una celda privada en el módulo de aislamiento de la cárcel parisina". Así, Sarkozy estará "lo más protegido posible". Se cree que el espacio tiene unos nueve metros cuadrados y cuenta con televisor, nevera, escritorio y una ventana exterior.

La celda, además, cuenta con un baño y una ducha privada. "Madre mía el señorito", afirma el Gran Wyoming al descubrir las comodidades de la celda del expresidente francés. "Será una celda de aislamiento, pero por eso en Madrid te sacan 900 euros y te ponen 'apartamento cuqui para reencontrarse contigo mismo'", ironiza.

Sarkozy, además, dispondrá de dos tramos al día de una hora y media para hacer ejercicio o ir a la biblioteca, aunque, como indica la presentadora de El Intermedio, "el expresidente ya anuncio en una entrevista a 'Le Figaro' que se llevaría a la prisión 'El Conde de Montecristo' y una biografía de Jesús.

"¿Una biografía de Jesús?", pregunta Wyoming, "como si hubiera muchas". "Es que eso se llama Nuevo Testamento, señor Sarkozy", añade, "¿Qué pasa? ¿Lo han reeditado?". El presentador considera que son dos libros "muy bien elegidos": "La vida de Cristo y el Conde de Montecristo". "Falta uno de Cristóbal Colón", concluye, "perfecto para el cristo que tienen montado en Francia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.