Durante una entrevista en la cadena SER con Àngels Barceló, Javier Bardem confesó la obsesión que tenía de niño, exactamente cuando tenía entre "diez y once años": "Estaba obsesionado con que se iba a acabar el mundo porque iba a caer un meteorito en la Tierra".

Pero su verdadera angustia era que se iba a morir sin "haber hecho el amor". Tal era su preocupación que su madre acabó tomando cartas en el asunto: "Ella me decía que no iba a pasar nada y un día me dijo: "No va a pasar nada, pero si pasa aquí está tu madre para lo que haga falta". Una respuesta que provoca las risas en el plató de la radio y con la que Javier Bardem reconoció que se quedó conforme: "La verdad es que me tranquilizó".

