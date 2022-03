Pablo Motos y David Muñoz, de Estopa, se vieron sorprendidos anoche en El Hormiguero por Isabel Díaz Ayuso.

Y es que Carlos Latre visitó el plató del programa caracterizado de la presidenta madrileña y no dudó en lanzar una contundente 'amenaza' al presentador.

"A mí me gusta cargarme a los Pablos, cuidadito conmigo. Me he cargado a Iglesias, a Casado y ahora voy a por Echenique", le dijo a Pablo Motos para después recordarle que su "sobrino trabaja en El Hormiguero y cobra 283.000 euros al mes".

