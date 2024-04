Una pareja de novios se vio sorprendida por la celebración de la victoria del Athletic Club en la Copa del Rey a su salida de la iglesia en Sevilla. Cuando finalizó su boda descubrieron, sorprendidos, a cientos de aficionados que festejaban la victoria de su equipo y que les jaleaban al grito de "los novios son del Athletic". Zapeando charla los recién casados, Ismael y María.

Como cuenta divertido Ismael, ellos son del Betis pero "ya después de la que nos han armado, tenemos que ser del Athletic". Sobre cómo vivieron ser jaleados a su salida de la iglesia, Ismael cuenta que lo primero que pensó fue "que no había cubiertos para tanta gente".

Aunque no son aficionados del Athletic, cuenta que se alegran mucho de que haya ganado. "A partir de ahora somos del Athletic más y les deseamos toda la suerte", añaden. Además, tienen claro que si tienen un niño se va a llamar Gorka. "Le he dicho que si me mandan una camiseta del Athletic firmada por los jugadores yo llamo a mi niño Gorka", dice Ismael.