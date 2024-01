'Can't Get Enough'

Así de impresionante luce Jennifer Lopez con 54 años en su último videoclip

La cantante ha lanzado el videoclip de su canción, 'Can't Get Enough', en la que participa también la rapera Latto. En él, derrocha sensualidad, presume de cuerpazo pasados los 50 y, además, recrea tres de sus cuatro matrimonios.