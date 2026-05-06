VÍDEO | 'Billie Jean' como nunca la habías escuchado: así suena el mítico 'hit' de Michael Jackson en el violín de Necko Vidal

Necko Vidal lo ha vuelto a hacer. En este vídeo, el plató de Zapeando se llena de magia cuando agarra su violín y se atreve a versionar al barro la mítica canción de Michael Jackson 'Billie Jean'.

Aprovechando el éxito en los cines de 'Michael', la película que cuenta la vida de Michael Jackson, Necko Vidal repasa hoy la trayectoria musical del 'rey del pop'.

Para ello, ha repasado tres canciones que definen la carrera de Michael Jackson, desde su etapa en los Jackson 5 con 'I Want You Back', hasta el momento del boom en solitario con 'Billie Jean' o la transformación en icono global con 'Thriller'.

Como no podía ser menos, el experto musical de Zapeando también hace su propia y espectacular transformación al barroco de uno de los grandes 'hits' de Michael Jackson: 'Billie Jean'.

Puedes ver su genial versión a violín en el vídeo sobre estas líneas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.