Hoy, en Cazadores de imágenes, Gotzon Mantuliz y Miguel Ángel Muñoz viajan a Brasil

En esta tercera entrega de Cazadores de imágenes, el nuevo formato de laSexta, Gotzon Mantuliz y Miguel Ángel Muñoz se adentran en el corazón de Brasil en busca de una imagen única del jaguar y la anaconda gigante.

laSexta continúa esta noche la aventura con una nueva entrega de Cazadores de imágenes, el formato que combina naturaleza, emoción y grandes experiencias de la mano del fotógrafo y aventurero Gotzon Mantuliz.

En este próximo episodio, el presentador emprende un viaje fascinante a Brasil junto Miguel Ángel Muñoz. Entre paisajes espectaculares y encuentros con la fauna salvaje, ambos pondrán a prueba su paciencia, su capacidad de observación y su conexión con la naturaleza para capturar una imagen irrepetible.

El actor demuestra en esta expedición ser mucho más que un turista: afirma ser un aventurero de la vida. Juntos persiguen algunos de los retos más ambiciosos de la temporada, como encontrarse cara a cara con una anaconda gigante de ocho metros.

También pasan días viviendo a bordo de un barco en plena selva brasileña, donde pasan unos días inmersos en la naturaleza salvaje, intentando fotografiar al jaguar.

Cada episodio de Cazadores de imágenes cuenta con un invitado distinto que acompaña a Gotzon Mantuliz en una expedición única en la que viven una experiencia inolvidable, repleta de emoción, riesgo y descubrimiento.

El programa reúne a grandes rostros del panorama televisivo en escenarios espectaculares de todo el mundo. La primera entrega estuvo protagoniza por Silvia Abril, que buceó entre mantas móbulas en Baja California. Después llegó el turno de Mario Vaquerizo, que viajó con Gotzon hasta Uganda para convivir con los gorilas, y ahora, llega el turno de Miguel Ángel Muñoz.

En los siguientes episodios, Arturo Valls se adentrará en los bosques españoles para buscar al lince ibérico; Mamen Mendizábal viajará hasta Maldivas para enfrentarse al tiburón toro, y Patricia Conde se desplazará hasta Alaska para encontrarse cara a cara con osos salvajes.

