'Farmacéutico Fernández' critica la moda de llevar gafas de sol en tertulias de interior: "No os hace molar más"

El experto '@farmaceuticofernandez' carga contra los tertulianos que graban podcasts en interiores luciendo gafas de sol, calificando la práctica de "rara": "Parecéis Risto".

Farmacéutico Fernández ha mostrado su enfado ante una tendencia que, según él, se ha extendido en las tertulias radiofónicas grabadas en interiores: el uso de gafas de sol dentro de casa.

"No me digáis que todos tenéis problemas oculares, que os lo ha recomendado el oftalmólogo o que os destellan los focos que grabáis en vuestro salón, ¡cambiad las bombillas por otras de luz más amarilla!", exclama el especialista, dejando claro su punto de vista.

Además, añade un comentario irónico sobre la imitación de estilos: "Parecéis todos el mismo, imitando el look de Risto. Llevar gafas de sol en espacios cerrados no os hace molar más, es raro y ya está", sentencia Fernández, dejando patente su rechazo a esta moda.

