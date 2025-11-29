Wyoming recomienda a Ábalos hacer "lo mismo que en el Congreso" para adaptarse a prisión: "Poner cara de tipo duro y fumar"

El exministro socialista ingresaba este jueves en la prisión de Soto del Real junto a Koldo García. El presentador de El Intermedio señala que han tenido que hacer solos la mudanza ya que "en Ferraz no les quedan amigos".

Este jueves ingresaban en el centro penitenciario de Soto del Real José Luis Ábalos y Koldo García. Ambos eran enviados a prisión provisional sin fianza al exministro socialista y a su exasesor debido a que considera que hay un riesgo "extremo" de fuga.

"El ministerio público pide 24 años para Ábalos y 19 para Koldo", señala Sandra Sabatés, "en la parte de la causa que investiga los contratos de mascarillas durante la pandemia". Además, "ambos están procesados por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación".

"Llegó el día, queridos amigos, Ábalos y Koldo tienen una nueva residencia", señala el Gran Wyoming. El presentador comenta que la mudanza la han tenido que hacer solos ya que "en Ferraz no les quedan amigos".

"Sin duda estamos ante un hecho insólito", añade, ya que el exministro de Transportes "es el primer diputado en ejercicio en entrar en prisión". "Que esté tranquilo", afirma el presentador, "su adaptación será sencilla: solo tiene que hacer lo mismo que hacía en el Congreso, poner cara de tipo duro y fumar todo el rato en el patio".

