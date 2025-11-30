De 'Sarandonga' a 'Vamos a contar mentiras': Cristina Gallego explica qué hizo Mazón el 29 de octubre con canciones

El expresident de la Generalitat Valenciana sigue sin ser claro sobre qué hizo la tarde del 29 de octubre de 2024. Por ello, la cómica a 'compuesto' un particular musical para intentar describir qué pudo hacer.

"Carlos Mazón se está despidiendo a lo grande", señala Cristina Gallego. El expresidente valenciano ha subido a su perfil de Instagram un vídeo con una de las canciones de moda de fondo: 'La perla' de Rosalía.

"Es perfecta", afirma Dani Mateo, "os prometemos que esto es un vídeo real". "La canción está muy bien elegida, de hecho, empiezo a pensar que igual no estaba dedicada a Rauw Alejandro sino a Mazón", añade el presentador de El Intermedio. Mazón decidía, minutos después, cambiar la canción por 'Divinize', otra canción del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux'.

Cristina decide aprovechar la vena musical de Mazón para relatar cómo fue "aquella misteriosa tarde del 29 de octubre con letras de canciones". La cómica explica que sabemos que el president "llegó al Ventorro a un encuentro con una periodista y con una idea muy fija en la cabeza" y, para ilustrar este momento, escoge 'Sarandonga' de Lolita.

"Mientras no le pregunten en el juicio qué es el 'cuchíbiri cuchíbiri', todo en orden", comenta Gallego. "Al salir del Ventorro, fueron al parking y...", añade Cristina. En ese momento comienza a sonar 'La fuerza del destino' de Mecano.

Gallego cuenta que, según Mazón, lo que pasó en realidad es que "se marchó al Palau". La cómica escoge para este momento 'Caminando por la vida' de Melendi. "Prisa ninguna, señor Mazón, aunque le están esperando", señala la cómica. La siguiente canción de este particular musical es 'Años 80' de Los Piratas. "Cómo vuela el tiempo cuando te lo estás pasando bien", afirma Cristina.

Gallego recomienda a Mazón que haga caso a su instinto y vaya andando, "que si no le puede pasar esto cuando se despida de Maribel Vilaplana en su coche". Comienza a sonar 'La raja de tu falda' de Estopa. La cómica añade, dirigiéndose a Mazón: "No se preocupe, siempre le quedará la opción de seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora cada vez que le han puesto un micro delante". Gallego 'concluye' su musical con la canción infantil 'Vamos a contar mentiras'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.