VÍDEO | Gotzon Mantuliz desvela cómo fue su cara a cara con un puma: "Sentí que se me paraba el corazón"

El aventurero ha visitado los lugares más recónditos del mundo para poder fotografiar animales en estado salvaje. Mantuliz, por ejemplo, viajó hasta la Patagonia para conocer a este felino nativo de América.

Gotzon Mantuliz, por su trabajo, se ha tenido que enfrentar a números animales salvajes. Uno de estos ha sido el puma, un animal "un poco más grande que un leopardo que es capaz de saltar cinco metros de alto y 12 de largo para cazar presas mucho más grandes que él", explica Nacho García.

El fotógrafo visitó la Patagonia en busca del puma y consiguió fotografiarlo. "¿Se te pusieron los 'gotzons' de corbata?", pregunta el zapeador. "Tuve un encuentro increíble, porque los pumas, cuando cazan, se alimentan de su presa durante varios días hasta que se la terminan", explica.

"Cuando llegué al Parque Nacional de la Patagonia encontré un puma que había cazado un guanaco", indica, "entonces estuve dos días con él". Mantuliz explica que con el paso de las horas se atrevió a acercarse más al animal y, en un momento, "se levantó, se giró y se me quedo mirando".

Mantuliz cuenta que el animal estaba a diez metros y sintió que se le paraba el corazón. "Estoy a lo que quiera el puma", afirma. El fotógrafo señala que el tamaño de este animal "impresiona", pero que "no somos conscientes de la potencia que tienen estos depredadores".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.