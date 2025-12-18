¿Podrá Dabiz Muñoz ponerse el vestido de Cristina Pedroche?: "Lo intentaremos"

La expectación por el vestido de Campandas de Cristina Pedroche suma un nuevo capítulo tras su paso por El Hormiguero, donde la presentadora deja caer pistas sobre su atuendo en el que su marido, Dabiz Muñoz, podría no caber.

Si hay algo que despierta tanta curiosidad como el vestido que Cristina Pedroche luce cada Nochevieja en las Campanadas, es el ya tradicional posado posterior en el que su marido, el chef Dabiz Muñoz, se prueba el atuendo. Un ritual que podría estar en peligro este año.

La colaboradora de Zapeando visitó El Hormiguero, donde Pablo Motos, junto a Trancas y Barrancas,la sometió a un test de pareja humorístico y logró arrancarle algunos detalles sobre el estilismo con el que dará la bienvenida a 2025 en sus duodécimas Campanadas junto a Alberto Chicote. Entre las preguntas rápidas surgió una clave: si el vestido le entrará o no a Dabiz.

El propio chef, a través de sus historias de Instagram y tras el vídeo publicado por Pedroche, ha lanzado una clara pero irónica 'pullita': "Este año no entro en el vestido...". Aun así, la presentadora aseguró a Motos que "lo intentarán".

David Muñoz, sobre el vestido de la Pedroche

Lo que sí confirmó la de Vallecas es que se trata de un vestido "natural", muy ligado a su esencia y cargado de simbolismo. Ya que, según cuenta, será un “fin de ciclo”, su particular "mascletà". "Por si no vuelvo a hacerlo, me quiero ir con la cabeza bien alta", afirma, convencida de que, cuando el público lo vea, pensará: "¿Cómo se ha podido atrever a hacer esto?".

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.