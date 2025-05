Arun Mansukhani explica cómo los padres pueden poner límites a sus hijos adolescentes

El psicólogo expone que no se puede estar "en guerra todo el día" con los adolescentes, por ello es importante escoger "muy bien las batallas" y ser consecuente con ellas.

"No se cansan nunca"

Uno de los momentos más temidos por muchos padres es la llegada de la adolescencia de sus hijos. El psicólogo Arun Mansukhani visita Zapeando para explicar cómo afrontar esta etapa y cómo poner límites a los chicos y chicas al llegar a ella.

El psicólogo indica que la clave es comenzar a poner esos límites al final de la infancia. "Es cuando los chavales comienzan a coger malos hábitos", explica. En concreto, en la adolescencia las normas serán más diferentes y va a ser necesaria una mayor negociación.

Mansukhani expone que se deben elegir "muy bien las batallas". "No se puede estar en guerra todo el día", añade, "si no se puede llegar a perder el vínculo con ellos". Los padres deben escoger qué cosas son muy importantes y poner normas muy claras con una consecuencia no emocional y real.

"Hay que se súper consecuente con eso", indica, "eso es lo más difícil. El adolescente es la gota malaya, no se cansan nunca". Por su parte, Dani Mateo añade un consejo más a los que comparte Arun: "Busca un buen escondite para la Play Station, que él llegue y diga '¿dónde está?'".