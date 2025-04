Alberto Rey valora 'El contable 2', la nueva película de Ben Affleck: "Sabes exactamente lo que vas a ver y te lo da"

Uno de los estrenos más esperados de esta semana es 'El Contable 2', la nueva película de Ben Affleck. El actor interpreta a un contable que "lo mismo te hace la declaración de la renta que te coge una metralleta y te revienta", comenta Iñaki Urrutia. En esta segunda parte, el contable pide ayuda a su hermano para acabar con una red de asesinos.

"La verdad que el título es el que menos apetece del cine", comenta Alberto Rey. El periodista comenta que hace unos días leyó sobre una manera de evaluar las películas a través de tres criterios: qué pretende la película, lo consigue y tiene sentido lo que pretende. Alberto afirma que 'El Contable 2' "pretende entretener, lo consigue y tiene sentido porque, además, en ningún momento te da a entender que es otra cosa".

El periodista considera que es mejor que la primera parte. "Hacer cine entretenido, de consumo, no es nada fácil", comenta. Además, en opinión de Rey, aprovecha muchísimo "la cara de Ben Affleck de querer estar en cualquier sitio menos ahí".

"Estas películas son muy honestas con el público", afirma Rey, "sabes exactamente lo que vas a ver y la película te lo da". "A mí las películas de mamporros no me suelen gustar", se sincera Dani Mateo, "pero 'El Contable' es buenísima". "No es una mala película", afirma Alberto, "las malas películas no las ves venir porque se camuflan en películas buenas". Rey, finalmente, da a la película tres 'Albertitos'.