Ben Affleck, sobre su divorcio de Jennifer Lopez: "No te casas con un capitán de barco y luego dices 'no me gusta salir al agua'"

"¿Qué dice el divertido, el siempre despierto Ben Affleck?", quiere saber (o no) Alfonso Arús. Y es que el actor ha concedido una extensa entrevista a la revista GQ en la que habla, entre otros asuntos, de su divorcio con Jennifer Lopez y asegura, usando una críptica metáfora, que las diferencias de carácter entre ambos no son el motivo de la ruptura. "No te casas con un capitán de barco y luego dices 'no me gusta salir al agua'", comenta el actor, sin mojarse mucho más con este tema. Eso sí, aclara que "no hay escándalo ni telenovela", que la cantante "es genial" y que quiere que "la gente lo vea".

Sí parece que tiene más ganas de hablar de otra de sus ex, la madre de sus hijos, Jennifer Garner. Asegura que se "alegra" de tenerla "como compañera de crianza". "Es una persona maravillosa, funcionamos bien juntos en ese sentido", cuenta. Alfonso Arús para las rotativas. "Suerte que ha dicho 'en ese sentido', porque todos estábamos ya pensando en el otro sentido", bromea.

Mientras tanto en el plató, Angie Cárdenas se aburre como una ostra. "¡Qué pereza de hombre!", se queja.