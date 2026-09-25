Ballenas, tiburones blancos y marisco: Marina Comes recorre la impresionante 'Garden Route' de Sudáfrica, en vídeo

Marina Comes nos lleva hasta Sudáfrica, un país de planes increíbles que se resumen en los más de 200 kilómetros de la 'Garden Route', donde convergen avistamientos de ballenas, gastronomía y buceo junto a tiburones blancos.

Marina Comes propone en Zapeando un espectacular viaje por Sudáfrica y en este vídeo nos habla de la 'Garden Route', un tramo de costa que para los sudafricanos es considerado el más bonito de todo el país.

"Son 200 o 300 kilómetros donde vamos a vivir una costa muy agreste", afirma Marina, que arranca esta ruta por la ciudad de Hermanus, "la capital del avistamiento de ballenas en Sudáfrica" hasta el punto de que tienen "un pregonero de ballenas" que avisa de los avistamientos con un cuerno.

La siguiente para es Knysna, un bonito pueblo pesquero que es la capital del marisco y la ostra, productos muy importantes en la gastronomía sudafricana.

De ahí pasamos a uno de los puentes más altos del mundo para hacer puenting, con una caída de más de 200 metros, el Bloukrans, para terminar en el parque nacional de Tsitsikamma, famoso por sus puentes colgantes en acantilados, ideal para hacer senderismo por su vegetación subtropical.

Además, Sudáfrica es uno de los lugares del mundo con más tiburones blancos y en la 'Garden Route' es parada obligatoria Gansbaai, uno de los pocos lugares del planeta en los que es posible nadar junto a ellos. Marina pudo hacerlo hace unos años y asegura que los tiburones "tocaron jaula".

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