Varios vídeos muestran palizas de militares españoles a migrantes en Ceuta

Los detalles Los vídeos, avanzados por eldiario.es y cedidos por Border Resistance, muestran el uso excesivo de la fuerza militar contra migrantes en Ceuta. Se ven persecuciones, migrantes acorralados y golpes de porra con la víctima ya en el suelo.

elDiario.es ha revelado varios vídeos verificados que muestran agresiones de militares uniformados a migrantes en Ceuta desde el 30 de julio. Las imágenes, cedidas por Border Resistance, evidencian el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, que carecen de funciones policiales. En los vídeos, se observa cómo los militares persiguen y golpean a migrantes, incluso cuando ya están en el suelo. Estos actos ocurren en la zona de Loma de Colmenar, donde muchos migrantes intentan evitar redadas. laSexta ha informado que Moncloa abrirá una investigación para esclarecer los hechos.

elDiario.es revela hoy varios vídeos verificados en los que se ven múltiples agresiones de militares uniformados a migrantes en Ceuta desde la entrada masiva del 30 de julio. Unos vídeos que van en línea con las denuncias de una veintena de migrantes avanzadas la semana pasada por el citado medio.

En los vídeos, cedidos por Border Resistance, se ve el uso excesivo de la fuerza de los militares. En uno de ellos, dos militares corren tras un joven migrante en el límite de la barriada de El Príncipe. El joven trata de escapar cerca del asentamiento de Loma de Colmenar, pero los soldados le alcanzan y le lanzan junto a una pequeña ladera, junto a unos arbustos. Allí, uno de los militares le golpea con la porra. El migrante está rodeado y en el suelo, pero a medida que llegan otros soldados uniformados le cercan y le apalean. Después, según relata eldiario.es, más migrantes son retenidos y empujados a una zanja donde también son aporreados.

Las imágenes evidencian el uso excesivo de la fuerza por parte de algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas que patrullan las calles de Ceuta, pese a que no poseen las funciones policiales, de seguridad ciudadana ni de orden público que corresponden a los cuerpos como Policía o Guardia Civil.

Son hasta cinco los vídeos de estas características que ha verificado eldiario.es. Recogen distintos momentos de actuación de patrullas militares en la proximidades de Loma Colmenar, en una colina cercana en la que durante semanas han dormido personas migrantes que intentan evitar las redadas de los militares.

En uno de los vídeos se ve al menos a dos patrullas. Dos militares corren tras un hombre. Cuando le alcanzan cae al suelo y allí es golpeado por uno de los militares mientras el otro mira. En otro vídeo, otros cuatro soldados descienden la misma vía a la carrera. Un militar llega junto a sus compañeros uniformados, que ya rodean al migrante, saca la porra e inicia los golpes. Lo mismo ocurre cuando llega el siguiente militar, se une a la paliza. Se escuchan los gritos de horror del migrante en el suelo mientras se suceden al menos tres golpes de porra.

Esa misma noche, en otro vídeo en esa misma zona, dos soldados retienen a un migrante cada uno y lo acompañan a una cuneta, parcialmente oculta por el furgón militar. Uno de ellos empuja a un migrante con fuerza hacia la zanja, donde cae. Tras ello, los militares utilizan sus porras en varias ocasiones sobre ellos.

Según eldiario.es, las imágenes fueron grabadas entre finales de agosto y mediados de septiembre. Fuentes de Moncloa consultadas por laSexta hace unos días, señalaban que abrirían una investigación para aclarar lo que estaba sucediendo.

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