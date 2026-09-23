VÍDEO | Iñaki Urrutia reacciona a las palabras de un doctor sobre los efectos de las pantallas: "No lo podemos permitir"

El médico estaba siendo entrevistado en un programa cuando aprovecho para hacer unas curiosas afirmaciones sobre qué influencia tiene el excesivo uso de pantallas en cierta parte del cuerpo.

Es habitual que se hable sobre el efecto que tienen las pantallas a la atención de los niños, pero según un doctor orthomolecular, Blas Rodríguez, el uso excesivo de las mismas también pueden tener un efecto directo en el tamaño de cierta zona de la anatomía masculina.

El doctor estaba siendo entrevistado en el programa 'Todo Pasa Weekend' y quiso compartir un mensaje con los conductores del espacio. "Estamos en una época donde los micropenes están abundando por el tema de que los niños ahora ya no utilizan de juguetes lo que nosotros utilizábamos como juguetes".

"Eso ayuda a que crezca el miembro", indicaba. Así, el doctor señala que los niños abusan de los teléfonos y los ordenadores, "y eso les va a traer serios problemas a los 17, 20 años, en donde van a tener un micropene que no creció como tenía que crecer". "¿Por estar todo el día con la pantalla?", plantea el presentador, extrañado. "Claro, si no tiene juguetes...", responde el doctor, "si nosotros no teníamos juguetes ¿qué hacíamos?".

"¿Estamos hablando de nanotecnología?", pregunta Iñaki Urrutia. "Que las máquinas nos quieran matar, pase, pero ¿que nos hagan el pito pequeño? Esto sí que no lo podemos permitir", añade. Dani Mateo señala que estas afirmaciones del doctor están planteando muchas preguntas. "No entiendo a este tío", comenta, "la única explicación a estas declaraciones es que se acaba de separar".

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