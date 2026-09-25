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'Super olé'

El emotivo gesto de un perro con su amigo invidente al rechazar la comida hasta que él prueba primero

Un perro se ha ganado las redes con un gesto de lo más conmovedor: espera pacientemente y rechaza la comida una y otra vez hasta que comprueba que su compañero invidente ya ha probado primero.

El emotivo gesto de un perro con su amigo invidente al rechazar la comida hasta que él prueba primero

Alfonso Arús muestra en los 'Super Olé' esta escena que parece sacada de una película. Los dos perros esperan frente a su dueña su comida mientras uno de los cans ayuda a su amigo invidente a que pruebe primero su porción.

Un pequeño gesto que demuestra la especial conexión entre ambos y que ha derretido al plató de Aruser@s. "¡Qué detallazo tiene!", alucina Alfonso Arús al ver las imágenes. "Es un instinto que no sé de dónde sale, pero está cuidando todo el rato de su amigo", destaca Óscar Broc, una situación que también emociona a Angie Cárdenas: "Se me pone la piel de gallina. Estos animales tienen un corazón".

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