Prisión provisional eludible para la mujer del arquitecto Josep Juanpere, encontrado sin vida el pasado 26 de diciembre

El contexto El juez del tribunal de instancia de Vielha ha recibido este viernes a la mujer, detenida por su supuesta relación con la muerte de su pareja el pasado mes de diciembre en Baqueira.

El juez del tribunal de instancia de Vielha ha ordenado prisión eludible bajo fianza de 80.000 euros para la esposa del arquitecto Josep Juanpere, acusada de homicidio por su presunta implicación en su muerte. El caso sigue abierto. La mujer, de 64 años, fue escoltada hasta los juzgados para responder por la muerte ocurrida el 26 de diciembre. Dos días antes, tras sentirse mal, el arquitecto fue al hospital, pero no acudieron a la comida de Navidad. Al no recibir respuesta, su sobrino fue a su casa y encontró el cuerpo. La investigación, llevada en secreto, derivó en su detención.

El juez del tribunal de instancia de Vielha (Lleida) ha acordado este viernes el ingreso en prisión, eludible bajo fianza de 80.000 euros, para la mujer del reconocido arquitecto barcelonés Josep Juanpere, acusada de un delito de homicidio por su presunta relación con su muerte. La causa sigue abierta.

Nada más ver las cámaras apuntándola, la mujer ha intentado esquivar el foco. López, de 64 años, ha hecho el paseíllo hasta los juzgados con la cabeza gacha, engrilletada y escoltada. Dentro, la esperaba el juez para responder por la muerte del arquitecto el pasado 26 de diciembre.

Dos días antes, tras la cena, el hombre se empezó a encontrar mal, fueron al hospital y quedó en observación. Sin embargo, al día siguiente se ausentaron de la comida de Navidad. Y el 26, al no responder a ninguna llamada, el sobrino del arquitecto optó por ir a la casa. Lo que vio al entrar derivó en una investigación que los Mossos han llevado en secreto durante nueve meses.

Según 'La Vanguardia', Josep yacía sin vida en el sofá. A su lado, muy nerviosa, Belén aseguró que intentaba resucitar al arquitecto. Sin embargo, nunca llamó a Emergencias, un comportamiento que levantó las sospechas de los investigadores, quienes hace dos días la detuvieron en Madrid y este viernes la han puesto a disposición judicial, tras lo que el juez ha decretado prisión provisional eludible.

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