Elena Godessart propone a Taylor Swift para sustituir a Trump: "Es la reina absoluta"

Taylor Swift presenta 'Patient Zero', uno de los cuatro temas inéditos de 'The Life of a Showgirl: The Encore', adelantando 13 segundos del videoclip que se estrenará en los MTV Video Music Awards.

Taylor Swift ha vuelto a revolucionar a sus 'swifties' con el adelanto de su nuevo videoclip. La cantante estadounidense ha publicado un fragmento de apenas 13 segundos de 'Patient Zero', cuyo vídeo completo se podrá ver este domingo 27 de septiembre durante los MTV Video Music Awards.

En las imágenes, Taylor Swift comparte protagonismo con los actores Dakota Johnson y Colin Farrell, mientras que el nuevo sencillo ya está disponible desde este viernes como parte de la edición ampliada de 'The Life of a Showgirl: The Encore', que incorpora cuatro temas inéditos.

Desde el plató de Aruser@s, Tatiana Arús pone el foco en el impacto que genera cualquier lanzamiento de la cantante. "Como todos los artistas se han adelantado una semana para no coincidir con Taylor Swift, porque como lances un tema con ella no te comes un rosco", comenta la tertuliana, recogiendo así uno de los comentarios que circulan entre sus fans.

"Yo digo que si Leo Messi es presidente de Argentina finalmente, yo propongo a Taylor Swift para sustituir a Trump", bromea Elena Godessart, para quien la cantante es, directamente, "la reina absoluta".

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