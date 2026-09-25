De la "mascarilla de ayudante del Joker" a la "visita al señor Roca": así es un día en la vida de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez compartía en sus redes sociales su rutina diaria cuando toca sesión de fotos. Segundo desayuno, comida con "churrasco" y visita al WC, porque, apunta Virginia Riezu, "todo lo que entra tiene que salir".

Georgina Rodríguez ha vuelto a compartir en sus redes sociales cómo es un día a día en su vida cuando tiene una sesión de fotos.

Empieza la mañana llegando al sitio "sencilla" y, tal y como apunta Virginia Riezu, "con su mascarilla de ayudante del Joker de Tim Burton, su café y su virgen, lo normal, lo que llevamos todas".

Luego llega "el segundo desayuno" con café y cruasán para "coger energías" de cara a la comida, donde espera un "churrasquito". La última parada del día, no podía ser de otro modo, incluye una "visita al señor Roca" porque, señala Virginia: "Todo lo que entra tiene que salir".

"A mi me da pena que la última foto no fuera del papel para demostrar que había sido un perfect", ironiza María Gómez.

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