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De la "mascarilla de ayudante del Joker" a la "visita al señor Roca": así es un día en la vida de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez compartía en sus redes sociales su rutina diaria cuando toca sesión de fotos. Segundo desayuno, comida con "churrasco" y visita al WC, porque, apunta Virginia Riezu, "todo lo que entra tiene que salir".

Georgina Rodríguez compartía en sus redes sociales su rutina diaria cuando toca sesión de fotos. Segundo desayuno, comida con "churrasco" y visita al WC, porque, apunta Virginia Riezu, "todo lo que entra tiene que salir".

Georgina Rodríguez ha vuelto a compartir en sus redes sociales cómo es un día a día en su vida cuando tiene una sesión de fotos.

Empieza la mañana llegando al sitio "sencilla" y, tal y como apunta Virginia Riezu, "con su mascarilla de ayudante del Joker de Tim Burton, su café y su virgen, lo normal, lo que llevamos todas".

Luego llega "el segundo desayuno" con café y cruasán para "coger energías" de cara a la comida, donde espera un "churrasquito". La última parada del día, no podía ser de otro modo, incluye una "visita al señor Roca" porque, señala Virginia: "Todo lo que entra tiene que salir".

"A mi me da pena que la última foto no fuera del papel para demostrar que había sido un perfect", ironiza María Gómez.

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