Alberto Rey analiza 'Torrente, presidente': "Segura ha hecho una película un poco Tik Tok, sale todo el mundo hasta Pilar Vidal"

Nuestro experto en cine, Alberto Rey, ya ha visto la que será una de las películas del año: 'Torrente presidente', la sexta entrega de la saga de Santiago Segura. En el vídeo nos cuenta todo sobre ella.

Nuestro experto en cine Alberto Rey ya ha visto 'Torrente presidente', la sexta película de la archiconocida saga del director Santiago Segura. Una película que no ha tenido pases de prensa y el hermetismo hasta hoy ha sido brutal. Desde este viernes, 13 de marzo, ya podemos verla en los cines. Sin duda, y como dice Dani Mateo, "una de las películas más esperadas del año".

Pero hoy Alberto Rey no es nuestro Alberto Rey de siempre porque viene, para la ocasión, caracterizado como un auténtico 'Torrente': "También te digo que soy un poco mi padre en una boda en el 84. Es que en los 80 todo el mundo era Torrente", bromea el periodista.

Ahora bien, ¿qué piensa Rey sobre esta sexta entrega de Torrente, que hasta hoy no han podido verla, ni siquiera los críticos de cine? Porque tal como explica Rey, Santiago Segura ha decidido no hacer ni siquiera un pase previo para la crítica ni ruedas de prensa antes del estreno: "Yo creo que lo que quiere es proteger el valor de la película, que son los cameos que hay".

Entrando de lleno en el meollo, según Rey, 'Torrente presidente' es como una sucesión de cameos constantes. Cada uno va llevando al siguiente: "Hay un par que me han hecho mucha gracia y con otro he flipado un poco, uno me ha dado un poco de pena y esto también es sorpresa. Pero es que eso no es una película al uso, Segura ha hecho la primera película TikTok. Esto es, si Torrente ahora existiera, o si se creara en 2026, sería un personaje de TikTok con una cuenta de Instagram".

"Aquí lo que hay es en vez de secuencias, los reels son como 30 o 40 vídeos cortos con sus chistes de Torrente y sus cameos (...) Ahora bien, sale todo el mundo. Sale hasta Pilar Vidal. Sale un montón de gente que no esperabas y eso es lo que quiere ver el público. Segura es una persona muy lista", explica Rey. En el vídeo podemos ver este análisis al completo y con detalle.

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