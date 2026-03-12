Santiago Segura irrumpe en Al Rojo Vivo para presentar 'Torrente presidente': "Creo que puede ser la película más vista del año"

Los detalles No se ha estrenado todavía y 'Torrente 6' ya va camino de ser la película más taquillera de la semana: ya se han vendido más 100.000 entradas en la preventa. En Al Rojo Vivo, su director, Santiago Segura, cuenta, como siempre entre bromas, qué podemos esperar de nuestro particular Torrente...

"Colaboradores, señor director, perdone la interrupción en el programa, pero ¿cuándo voy a tener la oportunidad de estar en un programa político de esta enjundia, si no es con una película llamada 'Torrente Presidente'?".

Así interrumpía Santiago Seguraen el plató de Al Rojo Vivo, atril en mano, para presentar la que será la sexta película de la archiconocida saga, Torrente', que mañana 13 de marzo se estrena en los cines. Es la película más política de todas.

¿Sabes, Santigo?", le espeta Antonio García Ferreras: "Es la primera vez que, de alguna manera, hay un líder de extrema derecha en el plató de Al Rojo Vivo.

"Pero, realmente, no sabemos aún si es o no un líder, habrá que verlo en la película", mantiza Segura, explicando qué podemos esperar de esta sexta entrega de 'Torrente', que no se ha estrenado todavía y va camino de ser la película más taquillera de la semana: ya se han despachado más de 100.000 entradas en preventa para ver la película este fin de semana. En total, 'Torrente', la saga más taquillera del cine español, ha recaudado unos 80 millones de euros.

"Tenemos 150.000 votantes que ya confían en nosotros. La preventa en España de cine en España nunca funciona. Tú compras entradas para un concierto, pero no para una película", dice Segura. Así que, "estoy muy satisfecho, orgulloso y puedo prometer y prometo, a pesar de ser la jornada de reflexión, que mucha gente se va a reír, otra no, la que no vaya", añade, asegurando que quiere que esta película sea realmente una sorpresa para todos: "'Torrente Presidente' solo es el título de la película. No he dado ninguna pista, porque, además juego al secretismo: quiero que los fans disfruten de la película sin spoilers".

Es una recreación inocente de la política actual

A Ferreras, hay una cosa, dice, que le "fascina" del personaje. Realmente también a todos: "Torrente es alcohólico, expolicía, homófobo, xenófobo, machista... y del Atlético de Madrid. Que no es cosa mía, que es cosa del director", bromea Ferreras: Y pese a todo, "se convierte en un referente": ¿Crees que puede tener muchos votos, mucha taquilla?", pregunta Ferreras, quien responde de una forma más que contundente:

"No quiero aventurarme, pero yo creo que puede ser quizás la película más vista del año. La gente sabe que lo que hay detrás de esto soy yo, que soy un desgraciado, una persona equidistante, un tibio, un mierda, un tipo ecuánime que lo que quiere es paz y concordia. Así que voy a dar para todos lados. Es una película que es una recreación de la política que tenemos. Una recreación inocente, porque la política que tenemos tendría que ser un documental de terror".

Es imposible competir con la política no solo de España, sino del mundo, y eso lo sabe perfectamente Segura: "He hecho esta fábula que es para reírse de la actualidad, porque competir ya no puedo competir. Cuando leo las noticias, digo: 'Esto es buenísimo', pero yo me voy por otro lado, porque es que no puedes competir. Es imposible". Además, "si un meme hoy en día, en tres días, se queda obsoleto, imagínate una película...".

¿Sería Donald Trump el mejor cameo de la historia de la saga? "No voy a decir si está o no. Pero no lo descartéis", bromea el director, confesando que después de tantos años en el sector nunca ha estado tan nervioso: "Llevo 30 años haciendo el idiota por todas las teles, pero es que ahora... Porque claro, cuando tú le enseñas la película a la prensa y a los críticos, ya tienes una idea. Pero ahora, no tengo ni idea".

Pero Segura cree que al público y a los fans de Torrente, "le va a entusiasmar", pero duda: "Realmente, no lo sé. Mañana me voy a meter como una ratilla en varios cines, voy a asomar el hocico y veré si la gente se ríe o no; como lo hacía en mis primeras películas", confiesa Segura.

La saga empezó a finales del siglo XX, en 1998, con 'Torrente, el brazo tonto de la ley', y ahora, 28 años después, hay nuevas generaciones que se incorporan: "Ayer iba por la calle y unos chavales de 15 años vinieron a decirme que ya tenían las entradas. ¡Pero si vosotros no habíais nacido cuando estrenó 'Torrente'! (...) Yo creo que les gusta un poco el rollo irreverente en la ficción".

Y es que la risa, añade, tiene que ser más libre: "Hemos evolucionado como sociedad y la corrección política está bien, pero no para la ficción", concluye Segura, admitiendo que ha hecho una película muy liberadora, "al menos para mí, que me he quedado muy a gusto", dice, recogiendo su atril y despidéndose de todos los presentes. Mañana, 13 de marzo, 'Torrente Presidente' en los cines.

