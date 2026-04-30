¿Cuál es el origen del Día del Trabajo? Mikel Herrán cuenta la historia de los mártires de Chicago

El historiador expone que este día conmemora la masacre de Haymarket. En EEUU se convocó una huelga general y en Chicago esta terminó con más de 100 arrestos, decenas de heridos y varios muertos.

Este viernes, 1 de mayo, se celebra el Día del Trabajo. Para conocer el origen de esta festividad, El Intermedio cuenta con el historiador Mikel Herrán. Este cuenta que aunque hoy disfrutemos de una jornada laboral de ocho horas o vacaciones pagadas, "estas conquistas han costado muchísimo".

Herrán expone que el 1 de mayo se convirtio en el Día Internacional de los Trabajadores para conmemorar la masacre de Haymarket que se produjo en Chicago en mayo de 1886. Mikel explica que el 1 de mayo de ese año se había convocado una huelga general en EEUU reclamando la jornada de ocho horas, "y unos 300.000 trabajadores se sumaron y marcharon por ciudades como Nueva York o Detroit".

"Los empresarios pagaban a la policía para disolver las manifestaciones o para proteger a los esquiroles que trataban de reventar la huelga", añade. En Chicago "hubo cargas policiales muy duras y disparos durante días". "El 4 de mayo, en medio de una de estas cargas, uno de estos manifestantes lanzó una bomba a los agentes", indica el historiador, "y lo que vino después fueron más tiros de la policía, más cargas y un tumulto que acabó con más de 100 arrestos, decenas de heridos y varios muertos".

El historiador indica que, en esa época, lo normal era trabajar unas 60 horas semanas y librar un solo día. "Poca bronca montaban", opina Herrán. El suceso, a pesar de todo, no pasó a la historia por los disturbios o los arrestros, si no el juicio que se celebró después.

"Resulta que la policía detuvo a ocho anarquistas y decidieron convertirlos en chivos expiatorios, empezando un juicio que duró meses y que fue tan irregular que yo no descartaría que algunos jueces de nuestra época estén ahí tomando notas", señala Mikel.

Siete de los anarquistas fueron condenados a muerte, aunque dos de ellos consiguieron conmutar su pena por la cadena perpétua y uno de ellos se suicidó en su celda antes de la ejecución. Los otros cuatro fueron ahorcados y se convirtieron en los mártires de Chicago.

"Fue precisamente por su valor como víctimas y como símbolos de un régimen corrupto y abusivo que tres años después el Congreso de la Segunda Internacional eligió el 1 de mayo como Día de los Trabajadores", añade Mikel, "aunque aún se tardarían muchísimos años en conseguir la jornada de ocho horas".

Otros datos curiosos sobre el trabajo

El historiador, además, comparte otros datos curiosos sobre el trabajo. Por ejemplo, en la Edad Media "se llegaba a multar a la gente por trabajar en festivo". Además, en algunas ciudades había unos 80 o 90 festivos al año. Por ejemplo, en Salamanca había 110 días festivos.

Mikel puntualiza que, actualmente, se separa entre tiempo de trabajo y de ocio. En cambio, en la Edad Media la distinción era "entre tiempo de tareas, ya fuera en el campo o tareas domésticas, y tiempo que se le dedicaba a Dios". Herrán señala que cuando tocaba trabajar, la jornada laboral era más larga y estaba marcada por el sol y los ritmos del campo.

Después de la Edad Media, esa jornada laboral se hizo más larga por culpa del reloj mecánico, que empezó a medir las horas "como algo fijo". "Aquí ya aparecerán las jornadas laborales de 12 o, incluso, 16 horas", indica el historiador.

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