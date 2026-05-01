Wyoming, sobre el viaje de Ayuso a México: "Si el Gobierno hace un homenaje a las víctimas del Titanic, ella se lo hace al iceberg"

Isabel Díaz Ayuso hará una gira por México. "Todo esto, después de que haya acusado varias veces al país de ser un 'narcoestado' y a su presidenta, de ser una dictadora de ultraizquierda", explica Sandra Sabatés.

Sandra Sabatés destaca que México se está "llenando de políticos españoles" y que a la gira del ministro de Exteriores para reforzar la política de acercamiento con el país tras años de desencuentro, ahora se ha sumado el viaje de Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, Albares, como ya hizo el rey Felipe VI, ha vuelto a hacer un reconocimiento de los excesos de la conquista, un gesto que ha sido bien recibido por el Gobierno mexicano, que da por cerrada la crisis.

Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que realizará una gira por México a partir del próximo domingo. Según explica Sandra Sabatés, la visita durará diez días y va a incluir una parada en la Rivera Maya y la asistencia a un acto de Hernán Cortés. "Todo esto, después de que Ayuso haya acusado varias veces a México de ser un 'narcoestado' y a su presidenta, de ser una dictadora de ultraizquierda", explica Sandra Sabatés.

Tras escucharlo, El Gran Wyoming analiza el viaje de Ayuso a México: "Ya sabéis cómo es ella, solo piensa en llevar la contraria, si el Gobierno homenajeara a las víctimas del Titanic, ella haría un homenaje al Iceberg".

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