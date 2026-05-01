Wyoming, sobre Vito Quiles: "En estos tiempos, Tejero no habría entrado al Congreso con una pistola, sino con una acreditación"

"Habría que darle una vuelta a permitir entrar al Congreso a alguien que ataca a los políticos y sabotea la labor de la prensa", afirma tajante El Gran Wyoming tras el último altercado de Vito Quiles, esta vez, con Begoña Gómez.

Begoña Gómez ha formalizado su denuncia contra Vito Quiles, al que acusa de haberla agredido e intimidado. Por su parte, el agitador de extrema derecha ha publicado un vídeo editado en su canal en el que se muestra a las amigas de la mujer del presidente del Gobierno tratando de protegerla. Sandra Sabatés destaca que "la Guardia Civil ya tiene en poder las imágenes del interior del local donde ocurrieron los hechos y que serán claves en la investigación". Por su parte, Vito Quiles ha anunciado que va a denunciar a su vez a Begoña Gómez y a sus acompañantes.

"Habrá que ver esas imágenes que serán muy relevantes para ver qué ocurrió realmente y no tener que fiarnos del material editado de Vito Quiles, un tipo que ganaría el Oscar a mejor montaje, y no por lo bien que edita los vídeos", afirma El Gran Wyoming. Además, el presentador bromea en el plató de El Intermedio: "La verdad es que habría sido muy útil que en ese restaurante hubiera estado Chicote grabando con sus cámaras de Servicio Secreto, habría sido una experiencia distinta para él porque, por una vez, lo más sucio que se hubiera encontrado no hubiera sido la cocina".

Por otro lado, mientras las fuerzas de izquierdas han condenado la agresión de Vito Quiles a Begoña Gómez, el PP, lejos de condenar los hechos, ha afirmado que la víctima es el propio Quiles. "He visto unas imágenes donde creo intuir que el agredido es un periodista", afirma Miguel Tellado, secretario general del PP. Unas palabras que indignan a Wyoming, que contesta tajante en el vídeo: "¿Qué periodista?, si a esas imágenes se ven solo a Gómez, sus amigas, un miembro de seguridad y al 'Mocito feliz' de la extrema derecha porque a ningún periodista se le hubiera ocurrido acosar a la mujer del presidente del Gobierno".

"Cuesta imaginar que algo así le pueda ocurrir a Melania Trump o a Briggite Macron", afirma Wyoming, que recuerda que "Administraciones populares de todo el país ha pagado casi 700.000 euros de dinero público a 'Estado de alarma', el supuesto medio de Javier Negre en el que opera Vito Quiles". Además, el presentador de El Intermedio enseña imágenes de Feijóo con Quiles y de Tellado afirmando que Vito Quiles tiene "arrojo y valentía" para "dar voz a lo que otros no consiguen hacerlo". "Estos nos van a gobernar", lamenta Wyoming en el plató, donde Sandra Sabatés explica "qué son esas cositas" que dice Tellado "que hace Quiles y otros no consiguen hacer".

Por último, El Gran Wyoming realiza una profunda reflexión sobre Vito Quiles: "En estos momentos Vito Quiles está acreditado en el Congreso y nuestra compañera Andrea Ropero no, tiene que hacer su trabajo en la calle". "Habría que darle una vuelta a permitir entrar al Congreso a alguien que ataca a los políticos y sabotea la labor de la prensa", afirma el presentador de El Intermedio, que concluye: "En estos tiempos, Tejero no habría entrado en el Congreso con una pistola sino con una acreditación".

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