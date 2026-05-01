Wyoming explota en El Intermedio: "Vito Quiles está acreditado en el Congreso y nuestra compañera Andrea Ropero no"

"Vito Quiles está acreditado en el Congreso y nuestra compañera Andrea Ropero no, tiene que hacer su curro en la calle", afirma indignado Wyoming, que pide "darle una vuelta a permitir entrar al Congreso a alguien que ataca a políticos y prensa".

El Gran Wyoming analiza en el plató de El Intermedio el último incidente de Vito Quiles, contra un político, en este caso, Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y quien yaha formalizado su denuncia contra el agitador de extrema derecha, al que acusa de haberla agredido e intimidado.

Por su parte, Vito Quiles ha publicado un vídeo editado en su canal en el que se muestra a las amigas de la mujer del presidente del Gobierno tratando de protegerla y ha anunciado que va a denunciar a su vez a Begoña Gómez y a sus acompañantes. Por otro lado, Sandra Sabatés destaca que "la Guardia Civil ya tiene en poder las imágenes del interior del local donde ocurrieron los hechos y que serán claves en la investigación".

"Habrá que ver esas imágenes que serán muy relevantes para ver qué ocurrió realmente y no tener que fiarnos del material editado de Vito Quiles, un tipo que ganaría el Oscar a mejor montaje, y no por lo bien que edita los vídeos", afirma El Gran Wyoming. Además, el presentador bromea en el plató de El Intermedio: "La verdad es que habría sido muy útil que en ese restaurante hubiera estado Chicote grabando con sus cámaras de Servicio Secreto, habría sido una experiencia distinta para él porque, por una vez, lo más sucio que se hubiera encontrado no hubiera sido la cocina".

Además, El Gran Wyoming critica que "en estos momentos, Vito Quiles está acreditado en el Congreso y nuestra compañera Andrea Ropero no", por lo que "tiene que hacer su trabajo en la calle". "Habría que darle una vuelta a permitir entrar al Congreso a alguien que ataca a los políticos y sabotea la labor de la prensa", concluye rotundo.

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