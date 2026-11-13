José Yélamo le regala a Wyoming una estampa de 'San Figaredo Mártir' por su jubilación: "Para que reces y te conserve la pensión"

"Como te vas a jubilar y ya has expresado tu temor a que no te llegue la pensión y que los que vienen te la corten, te voy a regalar para que te encomiendes a él a San Figaredo Mártir", destaca José Yélamo.

José Yélamo visita el plató de El Intermedio, donde regala a El Gran Wyoming por su jubilación. "Como te vas a jubilar y ya has expresado tu temor a que no te llegue la pensión y que los que vienen te la corten, te voy a regalar para que te encomiendes a él a San Figaredo Mártir", destaca el presentador de laSexta Xplica, que explica a Wyoming que es para que le "rece y le conserve la pensión".

El Gran Wyoming no puede evitar reírse en el plató y confiesa dónde la va a colocar: "La voy a poner junto a la foto del rey".

El presentador visita el plató para hablar de 'Timadores', la docuserie que puedes ver en atresplayer en la que analiza en formato 'true crime' algunos de los timos y estafas más sonados de la historia de España.

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