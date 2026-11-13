Así es el árbol de Navidad más surrealista de Nueva York decorado con los DNI falsos confiscados en un bar

Un bar de Nueva York se ha vuelto viral por su original decoración navideña: un árbol repleto de documentos de identidad falsos que ha confiscado a lo largo de los años a jóvenes.

En Aruser@s ya votan por el ranking de los árboles de Navidad más cutres del momento y este encontrado en Nueva York parece que puede participar.

Un bar de la ciudad se ha vuelto viral al mostrar su peculiar decoración navideña, formada por decenas de documentos de identidad falsos que ha requisado a lo largo de los últimos años.

En Estados Unidos, la edad mínima para consumir alcohol en un establecimiento es de 21 años, por lo que algunos jóvenes intentan acceder a estos locales utilizando DNI falsos para aparentar ser mayores de edad. Este bar ha decidido dar una segunda vida a los documentos que ha confiscado y convertirlos en parte de su árbol navideño.

"La idea es brutal, porque hay gente que le pide el DNI a su amigo, que no se parece en nada", comenta entre risas Angie Cárdenas en el plató, sorprendida por la originalidad de esta decoración.

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