Wyoming, sobre el 'no' de PP, Vox y Junts al decreto de vivienda: "Para joder a los españoles se organizan a la perfección"

Sandra Sabatés analiza el decreto de vivienda aprobado en la Diputación permanente pese al no de PP, Vox y Junts. "La política hace extraños compañeros de cama", destaca El Gran Wyoming en este vídeo.

Sandra Sabatés destaca que la Diputación permanente ha aprobado el llamado 'decreto Maricarmen', "un decreto prácticamente idéntico al que tumbaron el pasado mes de octubre las tres formaciones de derechas". La norma ha sido aprobada con los votos a favor de todas las formaciones excepto PP, Vox y Junts. De los dos decretos que se han presentado, solo ha salido adelante el primero, ya que el segundo ha sido rechazado también por el PNV.

"La política hace extraños compañeros de cama", destaca El Gran Wyoming, que reflexiona: "Tratándose de la vivienda diría extraños compañeros de piso. No sé cómo se organizarían para limpiar el baño, pero para joder a los españoles se organizan a la perfección".

Las medidas del decreto

Entre las medidas aprobadas se encuentra el proyecto 'Tu Casa', un programa gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a las personas que quieren comprarse una vivienda, pero no disponen del ahorro que se exige para otorgar la hipoteca.

Por otro lado, el decreto establece una duración mínima de 31 días y máxima de 12 meses para el alquiler temporal y se obliga a justificar la temporalidad del contrato. Si ésta no queda debidamente acreditada, se considerará automáticamente que el contrato es de vivienda habitual, al igual que cuando se encadenen más de dos contratos temporales con el mismo inquilino.

Quedan suspendidos los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, si el casero es una empresa dedicada a especular con edificios de viviendas.

Conoce todos los detalles en esta noticia.

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