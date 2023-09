Alba Redondo y Olga Carmona han hablado en 'La resistencia' y 'El Hormiguero', respectivamente, sobre el 'caso Rubiales' y lamentaban que se haya "empañado", dice la albaceteña, su mérito. "Es triste que hayamos conseguido algo histórico, algo que cuesta mucho trabajo conseguir y que pasase a un segundo plano por lo que todos sabemos", comentaba la sevillana.

"Lo que más rabia me da de todo es que esos acontecimientos se dieron y se dieron en un día que no procedía", señalaba Carmona, y Redondo, por su parte, aclaraba que todas las compañeras han ido "siempre de la mano", apoyando a su compañera Jenni Hermoso porque "esto es una cosa que no puede suceder nunca más", denunciaba.

La jugadora que marcó el gol en la final y convirtió a la selección femenina en campeona del mundo expresaba también lo que deseaba que ocurriera a partir de ahora: "Ojalá, se empiece a hablar de que somos campeonas del mundo".