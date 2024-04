Zapeando comparte la bonita iniciativa de 'Adopta un abuelo', una fundación creada con el objetivo de mejorar la vida de las personas mayores. La fundación decidió, compinchados con su hija, cumplir el sueño de Marino y Asun, dos abuelos que soñaban con visitar Paris.

'Adopta un abuelo' los llevó hasta la ciudad de la luz donde no solo visitaron alguno de los lugares más emblemáticos de la capital francesa, como la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre o la Torre Eiffel. "Madre mía, ¡qué bonito! Nunca he pensado poder ver la Torre Eiffel", afirma Asun emocionada al verla. " La pareja subió hasta lo más alto del monumento mientras se ponía el sol, donde demostraron su amor dándose besos y abrazos.

Pero no todo fue visitar monumentos. Marino y Asun no abandonaron la capital sin antes comprar una "baguette de París". "Para esto he venido yo", afirma feliz Asun con su barra de pan en la mano. La pareja también disfrutó de un postre típico francés: crepes con chocolate. Aunque, en esta ocasión, la pronunciación se les resistió un poco. Los abuelos, incluso, dejaron un candado con sus nombres para jurar amor eterno. Una bonita iniciativa que trajo mucha felicidad a la pareja.