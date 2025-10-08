La sorpresa de Iñaki López cuando Juan y Andrea abandonan su 'tesoro' en el último momento tras una dura negociación con Marc Flotats

Llevan todo el programa con el órgano a cuestas. Descartaron la alfombra de 50.000 euros por serle fiel. Sin embargo, algo se quiebra en la confianza de Juan y Andrea cuando Marc Flotats les pone 10.000 euros sobre la mesa.

Es el momento del reto final. Juan y Andrea se enfrentan al último careo de objetos de este programa de Tesoro o Cacharro y ellos están convencidos: van a seguir con su órgano adelante, cueste lo que cueste. Ni siquiera se lo plantean cuando Marc Flotats les explica que el traje de payaso que representa su otra opción es "más bien una pieza de alta costura".

"Es de los años 50, está hecho por el mejor sastre de París, de La Maison Vicaire. Está cosido a mano, de lentejuelas, que fue lo que más le caracterizó", explica. Jorge Blass, el invitado famoso de hoy, está maravillado con este tesoro.

Pero Andrea insiste: "Llevamos toda la noche con el órgano y yo me quedaría con él. Ya me da pena". "Sería como tirarse por el precipicio", coincide en señalar su pareja fuera y dentro del concurso. "Nos quedamos con el órgano", dice por fin Juan tras darle un beso a Andrea.

Al descartarlo, Iñaki López no desvela su precio real, sino que le pasa la pelota a Flotats de nuevo. Él les hace una oferta: "7.500". Los concursantes niegan y vuelven a decir que han "venido a jugar". "Parece que la decisión está tomada... a no ser que Marc decida aumentar su nivel de generosidad", advierte el presentador.

En efecto, el coleccionista experto sube la oferta hasta 10.000 euros. Y ahí, ya la cosa cambia. Finalmente, los participantes se quedan con 10.000 en mano y se olvidan de los 15.000 volando... hasta que en la pantalla muestran el precio real de su querido órgano al que han dejado atrás en el último momento

