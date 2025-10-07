Ahora

A partir de las 22:45 h

Hoy, en Tesoro o Cacharro, la magia se cuela en el plató con la visita de Jorge Blass

En la quinta entrega de Tesoro o Cacharro, la magia se cuela en el plató con la visita de Jorge Blass, que sorprenderá a todos con un dado mágico, uno de los objetos más curiosos de su repertorio personal.

Hoy, en Tesoro o Cacharro, la magia se cuela en el plató con la visita de Jorge Blass

laSexta estrena esta noche una nueva entrega de Tesoro o Cacharro, el concurso de entretenimiento presentado por Iñaki López. El periodista y presentador de Más Vale Tarde se pone al frente de este formato en el que cada objeto puede esconder una fortuna o ser simplemente un recuerdo.

En este quinto programa, la magia se cuela en el plató con la visita de Jorge Blass, que sorprenderá a todos con un dado mágico, uno de los objetos más curiosos de su repertorio personal.

Los concursantes de esta edición son Juan Hidalgo y Andrea Winkler, pareja dentro y fuera del juego, que llegan acompañados por su amigo Roberto López, dispuesto a aportar su intuición.

El trío tendrá que enfrentarse a una selección de objetos tan enigmática como variada: una alfombra, una baraja, un traje de payaso, unos binoculares, un libro, un casco, un órgano, un daguerrotipo, un bonsái, una piedra y un pequeño robot.

¿Serán capaces de descubrir qué historia se esconde tras cada uno?

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Crece la presión sobre Netanyahu para llegar a un acuerdo para Gaza: Trump lo espera esta semana y el 64% de israelíes piden su dimisión
  2. La Fiscalía pide que se archive la causa contra Begoña Gómez al no advertir indicios de los cuatro delitos que se le atribuyen
  3. Sobres del PSOE a Ábalos y pagos en efectivo: por qué la ley vigila cada euro que circula fuera del sistema
  4. El pulso del PP a la sanidad pública: entre hospitales privatizados, recortes y la respuesta de millones de ciudadanos
  5. Los 27 activistas detenidos por Israel llegan a España: "Estamos muy preocupados por nuestra compañera que sigue detenida"
  6. No todas las DANAS serán iguales: la AEMET pondrá nombre propio a las más peligrosas