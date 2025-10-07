Hoy, en Tesoro o Cacharro, la magia se cuela en el plató con la visita de Jorge Blass

En la quinta entrega de Tesoro o Cacharro, la magia se cuela en el plató con la visita de Jorge Blass, que sorprenderá a todos con un dado mágico, uno de los objetos más curiosos de su repertorio personal.

laSexta estrena esta noche una nueva entrega de Tesoro o Cacharro, el concurso de entretenimiento presentado por Iñaki López. El periodista y presentador de Más Vale Tarde se pone al frente de este formato en el que cada objeto puede esconder una fortuna o ser simplemente un recuerdo.

En este quinto programa, la magia se cuela en el plató con la visita de Jorge Blass, que sorprenderá a todos con un dado mágico, uno de los objetos más curiosos de su repertorio personal.

Los concursantes de esta edición son Juan Hidalgo y Andrea Winkler, pareja dentro y fuera del juego, que llegan acompañados por su amigo Roberto López, dispuesto a aportar su intuición.

El trío tendrá que enfrentarse a una selección de objetos tan enigmática como variada: una alfombra, una baraja, un traje de payaso, unos binoculares, un libro, un casco, un órgano, un daguerrotipo, un bonsái, una piedra y un pequeño robot.

¿Serán capaces de descubrir qué historia se esconde tras cada uno?