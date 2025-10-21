Iñaki López intenta consolar Miriam tras haber perdido 30.000 euros en Tesoro o Cacharro: "Tú ya te llevas una joya con él"

Miriam e Israel no han empezado nada mal en Tesoro o Cacharro. Ahora confrontan su adorado tapiz con un broche diseñado por Raquel Buj, de la colección Marchita... y tienen un pequeño tropiezo.

Tras haber eliminado el billete de dos dólares (que costaba un euro), el plato de porcelana (de 250 euros) y la máscara de Indonesia (100 euros), Miriam e Israel llegan con mucho optimismo a casi la mitad del concurso. Han sabido por ahora discernir entre tesoro o cacharro e Iñaki López les invita a seguir concursando.

"Es que no entiendo nada de joyas, me la podéis dar por donde queráis", reconoce la concursante, quien muestra dudas a la hora de marcar el próximo contrincante de su objeto de oro. Sin embargo, junto a su pareja, se acaba decantando por el broche.

El coleccionista Marc Flotats les da una pista de su valor: "es mucho más que un broche, es el futuro de la moda". Se trata de un diseño de Raquel Buj hecho con biomateriales -no tiene nada en su composición en base al petróleo-. "Es de la colección 'Marchita' y es una pieza artesanal".

Este broche se enfrenta, recordemos, al tapiz de la Real Fábrica de Tapices de Madrid, del que el experto decía hace unos minutos que había sido hecho por "los aprendices que siguen el modelo de los tejedores al estilo del siglo XVIII". Los tintes están realizados a mano y tiene su sello correspondiente.

"El broche vale dinero", reflexiona Miriam, mientras que Israel se plantea si va a deshacerse en un corto periodo de tiempo. "Tiene nombre y apellido porque es de una artista", comenta ella. "Os voy a dar un dato más: esta diseñadora es además arquitecta y aplica estas disciplinas a todas sus piezas", añade el experto.

Miriam de pronto recuerda que Cristina Pedroche llevó en unas campanadas una capa "hecha con agua" que bien podría ser de Raquel Buj. Flotats le confirma que tiene toda la razón.

Este último detalle es el que hace que el dúo se decante por descartar el tapiz... y perder 30.000 euros. Eso sí, como bien le recuerda a Miriam Iñaki López, ella ya se ha llevado una joyita con Israel, quien le regala cada mes por su aniversario mensual un ramo de flores.

