Alberto Chicote lleva a Tesoro o Cacharro la ilustración de las Campanadas 2018 del fallecido Carlos Pacheco: "Sale Cristina Pedroche"

Alberto Chicote visita el plató de Tesoro o Cacharro para presentar ante los concursantes su joya: una ilustración del recientemente fallecido Carlos Pacheco con un gran valor sentimental para él. ¿Tendrá también un gran valor económico?

Alberto Chicote, el chef más famoso de la televisión, el presentador de formatos tan conocidos como Pesadilla en la Cocina y Batalla de restaurantes -del que próximamente tendremos nueva temporada en laSexta- nos acompaña esta noche en Tesoro o Cacharro, aunque esta vez no se encuentre en ningún restaurante ni dé ni una sola campanada. Eso sí, la joya que ofrece esta noche a los concursantes, Miriam e Israel, tiene mucho que ver con la Nochevieja.

Se trata de una ilustración dibujada por el fallecido Carlos Pacheco. Fue un encargo suyo. "Cuando empecé a hacer las Campanadas quería tener un recuerdo especial de cada año que las hacía. Como a mí me gustan mucho los cómics y tengo muchos amigos dibujantes, les pedía que me dibujaran el reloj y le añadieran lo que quisieran", explica después de que la pareja marcara su aportación como lo siguiente en medirse con su objeto de oro, el broche de Raquel Buj.

"Pacheco hizo una escena imposible, con Batman y Spiderman, que son de dos universos diferentes, juntos y encima rompió la cuarta pared, porque Peter Parker nos hace unas fotos a los que estamos en el balcón. Abajo salgo yo y en otra pequeñita sale Cristina (Pedroche)", añade.

A pesar de tener un valor sentimental incalculable, los participantes tienen que dejar las emociones a un lado. Finalmente, deciden quedarse con el broche... a pesar de que ya les ha hecho perder 30.000 euros. ¿Quieres saber cuánto vale la ilustración de Chicote? Dale al play al vídeo sobre estas líneas para descubrirlo. "Ha durado poco, ¿eh?", se queja el chef a Iñaki López.

