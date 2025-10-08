Así es la paella con chocolate, pichón y maíz de Dabiz Muñoz: "Pedroche baila porque sabe que está increíble"

"Cristina Pedroche baila porque sabe que ha quedado increíble", destaca Dabiz Muñoz, que resalta que está a punto "de llorar" porque su arroz ha quedado muy bien.

Dabiz Muñoz enseña en este vídeo su paella de chocolate, pichón y palomitas. Además, el exitoso chef explica los pasos a seguir para hacer su paella viral: "Empiezo la paella dorando los interiores del pichón, le añado la salmorreta de mole poblano y le pongo un caldo que he hecho con las carcasas de los pichones".

Después, "cuando empieza ya a secarse", le pone el pichón para que "termine atemperar y soltar sus jugos" y ralla chocolate al 99%. "Cristina Pedroche baila porque sabe que ha quedado increíble", destaca Dabiz Muñoz, que explica que, por último, añade "palomitas de maíz a la mantequilla".

"El arroz ha quedado increíble, estoy a punto de llorar", destaca el chef. Tras ver el vídeo, Angie Cárdenas confiesa que le encantaría probarlo.

