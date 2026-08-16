El Gran Wyoming se acuerda de Pablo Casado: "Le habló a Ayuso de las comisiones de su hermano y al día siguiente estaba en la puta calle"

El Gran Wyoming concedía esta entrevista a laSexta Xplica en la que analizaba la actualidad con su punto de vista crítico y compara a Vox con el PP. También se acordó de cómo Pablo Casado dejó de ser presidente del Partido Popular.

"Una de las cosas más sinceras que dicen en el PP con respecto a Vox es que son más las cosas que les unen que las que les separan", reflexionaba El Gran Wyoming en laSexta Xplica en esta entrevista que el programa recupera esta noche.

El presentador de El Intermedio recordaba que Vox estaba "dentro del PP": "De hecho, ¿cuándo ha molestado Vox dentro del PP?". "(Pablo) Casado lo intentó", respondía José Yélamo, conductor del espacio.

"Dijo que no quería parecerse a Vox ni al PP anterior", aseguraba, para después remarcar que Casado "intentó hacer un poquito de purga con respecto a la corrupción y no dejar rastro de aquello": "Intentó vender la sede de Génova, porque le parecía que no se podía vivir en un sitio hecho con dinero robado porque es el paradigma de la corrupción sistémica".

Wyoming considera que precisamente por eso "duró dos días", sobre todo después de que le pidiera a Ayuso explicaciones sobre las presuntas comisiones que habría cobrado su hermano. "Al día siguiente estaba en la puta calle", recalcaba.

El showman hablaba también de Abascal y de cómo es a día de hoy la única cabeza visible de Vox. "Desde que se crió no ha tenido otro trabajo que no sea el PP. Cuando no sabían qué hacer con él, Esperanza Aguirre le puso una ONG que nunca tuvo actividad", aseguraba. "¿En qué momento molestó Abascal al PP si incluso le ponían un sueldo sin hacer nada? Fingir ahora que son dos partidos enfrentados no tiene sentido".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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