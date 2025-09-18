Ahora

Reacción

Valdivia, sobre Ayuso tras su defensa a Israel: "Ha traspasado todos los límites del cinismo intentando defender a este país"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia reacciona en este vídeo a una nueva ocurrencia de la presidenta: dará condecoraciones de la Comunidad de Madrid a Jonas Vingegaard, ganador de La Vuelta, y también a su organización.

Valdivia

Isabel Díaz Ayuso, después de comparar las protestas propalestinas de La Vuelta con "Sarajevo en guerra", ha decido ahora, y así lo ha anunciado en la Asamblea de Madrid, la medalla internacional de la Comunidad de Madrid, el próximo 2 de mayo, día de la región, a Jonas Vingegaard, ciclista del Visma y ganador de La Vuelta a España, y a su organización. Además, y durante estos días ha hecho una fiel defensa de Israel.

"Ayuso está defendiendo a un gobierno que ha asesinado a más de 66.000 personas y que tiene a 200. 000 en riesgo de morir por hambre", afirma el periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre.

Además, añade y remata Valdiva, "ha traspasado todos los límites del cinismo cuando cuando ha sido la primera presidenta que en democracia que ha derogado una ley tras y LGTBI",

