El Gran Wyoming, a José Yélamo: "Llevo en mi mejor momento 20 años, pero no me queda cuerda para mucho, que cumplo 71"

José Yélamo entrevistaba a El Gran Wyoming en un fragmento de un programa de laSexta Xplica que vuelve a emitirse esta noche en laSexta.

"Te pillo... no sé si en tu mejor momento. ¿Tú qué dirías?", comenzaba preguntando José Yélamo a El Gran Wyoming en esta entrevista que el presentador de El Intermedio concedía a laSexta Xplica y que vuelve a emitirse esta noche.

Con su desparpajo habitual, respondía asegurando que así lleva "20 años". "Estoy muy contento con el programa", aseguraba con una sonrisa. "Hay armonía y eso es lo más importante", recalcaba.

La segunda pregunta de Yélamo era la natural e inevitable: "¿Hay cuerda todavía para rato o no?". "No mucha", admitía Wyoming, quien hacía referencia a su edad. El pasado 15 de mayo cumplió 71 años.

"Soy una leyenda en vida", bromeaba, antes de repasar y dar su opinión sobre la actualidad informativa y política de nuestro país y del mundo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido