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El Gran Wyoming, a José Yélamo: "Llevo en mi mejor momento 20 años, pero no me queda cuerda para mucho, que cumplo 71"

José Yélamo entrevistaba a El Gran Wyoming en un fragmento de un programa de laSexta Xplica que vuelve a emitirse esta noche en laSexta.

El Gran Wyoming, a José Yélamo: "Llevo en mi mejor momento 20 años, pero no me queda cuerda para mucho, que cumplo 71"

"Te pillo... no sé si en tu mejor momento. ¿Tú qué dirías?", comenzaba preguntando José Yélamo a El Gran Wyoming en esta entrevista que el presentador de El Intermedio concedía a laSexta Xplica y que vuelve a emitirse esta noche.

Con su desparpajo habitual, respondía asegurando que así lleva "20 años". "Estoy muy contento con el programa", aseguraba con una sonrisa. "Hay armonía y eso es lo más importante", recalcaba.

La segunda pregunta de Yélamo era la natural e inevitable: "¿Hay cuerda todavía para rato o no?". "No mucha", admitía Wyoming, quien hacía referencia a su edad. El pasado 15 de mayo cumplió 71 años.

"Soy una leyenda en vida", bromeaba, antes de repasar y dar su opinión sobre la actualidad informativa y política de nuestro país y del mundo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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