Antonio Maestre: "Me parece una vergüenza que se compare a Aldama con los arrepentidos de la mafia; ellos se juegan la vida"

Para el periodista, "lo que está ocurriendo con Aldama es una absoluta degradación de la moral pública que ha validado el Supremo y que la derecha política y mediática está comprando".

Antonio Maestre se ha mostrado muy crítico en laSexta Xplica con Aldama y con la sentencia del Supremo sobre el empresario. "Prácticamente cualquier cosa que diga el Tribunal Supremo es ley (...) pero que intenten explicar a un ciudadano normal que el fruto del soborno se lo puede quedar. Es decir, ha sido condenado por sobornar para acceder a unos contratos públicos que nos han costado a todos los españoles un pico superior, pero se le permite quedarse con el fruto del soborno, con el dinero que nos han robado a todos los españoles", ha señalado.

Además, el periodista ha expresado que le parece "una vergüenza que se compare a Aldama con los arrepentidos de la mafia". "Es de una ignorancia terrible intentar comparar a Aldama con los pentitos por las condiciones que tienen que cumplir ellos y los pentitos de verdad sí se juegan la vida, porque hay muchos casos de ellos y sus familias que han acabado disueltos en ácido precisamente por ser unos arrepentidos de verdad", ha apuntado.

Así, Maestre ha subrayado que en el caso de Aldama, "no se ha repetido de nada". "¿Alguien sabe de que está arrepentido Aldama cuando sale precisamente quejándose en 'Telemadrid' de que tiene que pagar impuestos por algo que nos ha robado a los españoles?", se ha preguntado, tras lo que ha afirmado que "lo que está ocurriendo con Aldama es una absoluta degradación de la moral pública que ha validado el Supremo y que la derecha política y mediática está comprando".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido