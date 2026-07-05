Lorenzo Caprile analiza la calidad de un vestido de Shein: "Me parece milagroso que esto cueste 70 euros"

El afamado diseñador, que ha realizado trajes para la reina Letizia, da detalles sobre cómo están realizadas las prendas de la conocida empresa asiática: "Está relativamente bien confeccionado".

Shein se ha convertido en los últimos años en la tienda de cabecera para la moda 'low cost'. Lorenzo Caprile lleva décadas trabajando en el mundo de la moda como diseñador de personajes como la reina Letizia. El afamado costurero sabe de buena tinta cuándo un producto es bueno o está bien confeccionado, así que no duda en analizar una prenda comprada en Shein para Equipo de Investigación.

En 2024, Caprile no dudaba en analizar los detalles de un vestido de 70 euros de la empresa asiática. "Lleva dos capas de tul más luego la base lisa más toda la pedrería. Ya solo comprarlas en España ya estaríamos muy cerquita de los 70 euros. Está relativamente bien confeccionado. La calidad de las telas, pues no voy a hacer aquí la prueba del mechero porque saldríamos todos ardiendo, seguramente es plástico puro. Y aquí, a la hora de hacer el remate, devolver el forro, lo han pellizcado", especificaba.

Tras su análisis, calificaba de "milagroso" su precio: "A mí me parece milagroso que esto cueste 70 euros. Sinceramente. En un traje de este estilo en España, estaríamos fácilmente cerca de los 500 o 600 euros. Sí, diez veces más".

Además, explicaba a qué se debe este precio tan bajo: "Detrás hay muchas realidades un poquito tristes y un poquito miserables por no usar palabras más fuertes, porque aquí hay mucha mano de obra. Por un lado estamos defendiendo el consumo sostenible, el comercio de proximidad, defender las tiendas del barrio es algo mucho más lógico. Y luego pues estamos todos comprando aquí, pues es muy contradictorio".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.