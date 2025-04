El reencuentro entre empleada y jefa en laSexta Xplica: "Es una crack; no entiendo como no tiene trabajo"

En laSexta Xplica se ha abordado cómo la guerra comercial impulsada por Donald Trump impacta tanto a las empresas como a los ciudadanos.

Teresa, periodista, intervino desde la perspectiva de las familias, analizando cómo las políticas arancelarias afectan directamente al día a día de los hogares.

Antes de comenzar su exposición, Teresa compartió una anécdota personal: durante el debate, se reencontró inesperadamente con Lucrecia, su antigua jefa en su primer trabajo.

Desde el plató, Lucrecia no dudó en expresar su admiración: "Esta chica es una crack; trabaja como nadie. No entiendo cómo es posible que no tenga trabajo".