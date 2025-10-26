El juez José Castro felicita a la jueza de la DANA por su instrucción pese a las "múltiples presiones" que recibe

El magistrado ha destacado que "el problema" que tiene la jueza es que "se ha tropezado con un aforado", por lo que tiene que "pisar el freno por prudencia".

El juez José Castro ha expresado en laSexta Xplica que Carlos Mazón "no ha dejado de tener motivos para estar preocupado", tras lo que ha querido "mandar una felicitación a la jueza encargada de la instrucción del caso de la DANA, doña Nuria Ruiz, por la instrucción tan rigurosa y tan objetiva que, a pesar de las múltiples presiones que viene recibiendo, está llevando a cabo".

Sin embargo, el magistrado ha destacado que "el problema que tiene o que ha tenido la jueza instructora es el mismo problema" que han tenido muchos jueces, entre los que se ha incluido él mismo, "y es que cuando te tropiezas con un aforado, por prudencia tienes que pisar el freno de la investigación". "Tienes que pisar el freno por una razón muy sencilla, porque no tienes demasiado claro qué diligencias de investigación estás autorizado a llevar a cabo en relación con el aforado y cuáles otras no", ha subrayado Castro.

