Un excaptador de un chiringuito financiero habla en Salvados: "No buscas que crea que puedes hacerle rico, sino que podrá terminar de pagar el coche"

Salvados desgrana en el reportaje de esta noche cómo son las estafas telefónicas que afectan a cientos de miles de personas en nuestro país y de las que, advierte Gonzo desde el principio, nadie está completamente a salvo: "no crean que a ustedes esto nunca les va a pasar, porque de esa confianza también se aprovechan", avisa.

De entre todas las ciberestafas, es decir, fraudes cometidos a través de teléfonos y medios digitales en los que los estafadores utilizan el engaño para obtener dinero, las relacionadas con inversiones y criptomonedas son actualmente las más extendidas.

El programa contacta con tres víctimas -José María, José Alberto y Antonio Jesús- y con dos exmiembros de chiringuitos financieros dedicados a estafar a la gente a través de inversiones ficticias. Ambos cuentan cómo entraron en el entramado criminal, cómo se organizan estos call centers y cómo seducen a las víctimas para que caigan en la trampa.

Las tácticas para ganarse la confianza de las víctimas

Una de las estrategias utilizadas por estos estafadores es basarse en las noticias para retorcer la realidad y usarla a su conveniencia con el fin de vender la idea que necesiten en cada momento acerca de las inversiones que animan a hacer a sus 'clientes', que en realidad, son víctimas de un engaño. Este es el caso de una de las llamadas telefónicas reales que podemos escuchar en este fragmento del programa, transcrita al principio de este artículo.

"Efectivamente, él me llamaba y hacía mucha pedagogía conmigo. Y me decía: '¿Ha visto usted como yo...?'. Daba la sensación de que él sabía mucho. 'Sí, porque es que el petróleo va a abrir Estados Unidos y resulta que hay una noticia que ha salido tal, tal, tal...'. Y, claro, dices: 'Ostras, pues el tipo parecía que sabía bastante de las materias primas, sobre todo'", cuenta Antonio Jesús.

A José María le pidieron que confiara en ellos y para darle garantías, le invitaron a meterse en la página web y que comprobara que era una empresa solvente y que cumplía toda la normativa europea con respecto a las entidades financieras.

Yo lo que tengo que hacer es verificarte la cuenta ahora que he hablado contigo. La CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el Banco de España me han dado la viabilidad de poder trabajar para ti, escuchamos decir a un operador en otro extracto de conversación telefónica real cedido al programa de laSexta. Antonio Jesús hizo todas las comprobaciones: "Me fui a la página web de la CNMV y vi la regulación. Efectivamente, aparecía con el número dos mil trescientos y pico del año 2009. Estábamos en 2020. Llevaba once años operando en España".

Cómo consiguen que inviertan

Gonzo entrevista a José, un operador que estuvo un mes trabajando en este mundo hasta que se dio cuenta de que en realidad eran estafas y decidió colaborar con la Policía. "Más allá de cuestiones propiamente económicas o geopolíticas, ¿a qué apelabas tú de la otra persona para convencerla y que invirtiera?", quiere saber el periodista. "Al final, es muy fácil apelar al hecho de que cada día cuesta más dinero vivir. Cada día es más difícil pagar una hipoteca, pagar un alquiler... Así que, lo que estás buscando de esa persona es que entienda que tú lo único que quieres quizá no sea hacerle rico, pero a lo mejor puede terminar de pagar el coche, o puede terminar de pagar la casa", desvela. "Lo que buscas es que esa persona entienda que tú le vas a ofrecer estabilidad económica", añade.

La vida es de valientes. Al final quiero que esto no te quite el sueño, que estés tranquila y que veas que va a haber buen rendimiento. Si quieres, hazlo con el mínimo: vamos a hacerlo con mil euros. Que pases esos mil euros de tu bolsillo izquierdo a tu bolsillo derecho. Te dejo la cuenta verificada. Te presento a mi departamento y, poco a poco, sin prisa. Pero, de verdad, mal gestor sería si no te dijese que es un momento brutal para que tu dinero se proteja ante el tiempo de inflación que se avecina", asegura otro de ellos en esta llamada.

