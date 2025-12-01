Una víctima de la DANA, sobre Mazón: "A lo mejor se cree que cobra un dineral para irse de comiditas de estrella Michelin"

Victoria, víctima de la DANA, analiza la entrevista de Salomé Prada en Salvados: "Ha estado tapando durante un año, igual que todo el Consell, al asesino matón (Mazón), al principal responsable de la muerte de nuestros familiares".

José Yélamo conecta con Victoria, una de las afectadas de la DANA, para hablar de la entrevista de Salomé Pradas a Gonzo en Salvados. "Esta señora es una mentirosa como todo el Consell", afirma Victoria, que destaca que "le mintió a la jueza": "Su declaración se la pasó llorando, todo lo que diga ahora ¿por qué no se lo dijo a la jueza?". "Ha estado tapando durante un año, igual que todo el Consell, al asesino matón (Mazón), al principal responsable de la muerte de nuestros familiares", afirma Victoria, que asegura que no espera "nada de esta mujer".

"¿Ahora qué quiere quedar de víctima?", se pregunta la afectada por la DANA, que explica que "le echaron todas las culpas a ella": "La echaron de su trabajo y tuvo la poca vergüenza de mentir a la jueza". "Estamos de mentiras hasta las narices, de ella y de toda la tropa esta que tendrían que estar todos en prisión", insiste Victoria, que manda un rotundo mensaje a Mazón: "A ver si se cree que es el presidente de una Generalitat y que cobra un dineral para irse a entregar premios o de comiditas a estrellas Michelín mientras el pueblo se está ahogando".

"No sé si no está bien de la cabeza porque no hay por dónde cogerlo, es un asesino y tendría que estar ya en prisión", asegura la mujer, que afirma que Mazón "es un mentiroso compulsivo" que ha estado "insultando" un año a las víctimas. "Salomé Pradas, el Consell y Feijóo son cómplices", asegura Victoria, que afirma que "Feijóo ha estado un año dándole palmaditas en la espalda al asesino": "Le teme mucho, algo le tendrá cogido el Matón a Feijóo para que le respalde".

"Todos esos que le aplaudían son cómplices de asesinato", insiste Victoria, que destaca que "el que ha entrado ahora, el sustituto Pérez, es el perro con diferente collar": "Era la mano derecha de Matón y seguirá su misma línea". "Lo que queremos los valencianos es votar, no nos tienen que imponer desde Madrid a otro perro con diferente collar", asegura Victoria, que destaca que "han desgraciado la vida a miles de personas".

"Que esté este sinvergüenza en la calle, que se vaya de comidas a costa del pueblo, que le tengamos que pagar el piso...", critica Victoria, que destaca que "será que no cobra bastante para encima tener que pagarle el alquiler del piso". "Los aforamientos de todos los partidos tendrían que ir fuera", concluye Victoria.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.