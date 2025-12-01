Pradas asegura que comenzaron a saber que había fallecidos en la DANA "oficialmente, ya de madrugada": "Aunque a medianoche ya nos lo decían"

La consejera de Emergencias durante la DANA subrayó que "la constatación oficial solo puede ser a través de la Guardia Civil".

Salomé Pradas aseguró en Salvados que empezaron a saber que había fallecidos por la DANA "oficialmente ya de madrugada", a lo que apostilló: "Digo oficialmente, porque nos informaba la Delegación del Gobierno". "Fue en la reunión de las 18:00 horas cuando retomamos el Cecopi, cuando nos dieron datos oficiales, aunque sí que es cierto que a medianoche ya nos decían que podía haber fallecidos", señaló.

"¿Mazón también sabía a media noche que podía haber fallecidos?", le preguntó entonces Gonzo a la política, a lo que esta respondió que "él dijo en el Congreso que hasta las 5:00 horas no se enteró".

En este sentido, Pradas destacó que "a ti te pueden decir que 'Creen que puede haber fallecidos', pero otra cosa es tener la constatación oficial, y eso solamente puede ser a través de la Guardia Civil y de la labor encomiable de la jueza de Torrent, que esa misma noche ya trabajaba en el terreno para buscar víctimas".

Críticas a Sánchez

Por otro lado, la exconsejera de Emergencias del Gobierno valenciano aseguró que pidieron ayuda al Gobierno "la noche" de la tragedia de la DANA "y los días posteriores. "Allí necesitábamos todos los medios. Yo creo recordar que el señor Sánchez dijo una frase que es difícil que los valencianos olvidemos jamás. Yo, desde luego, como directora institucional y como consellera de Emergencias y de Interior, como valenciana y como española, no daba crédito escuchar al presidente del gobierno decir que si necesitábamos más recursos que los pidiéramos", criticó.

Para la política, esa fue "una manifestación por parte del presidente del Gobierno totalmente inhumana y e indigna". "¿Cómo es esto de que si necesitan más recursos que los pidan? Si sabía perfectamente que los necesitábamos todos y nos los dio a cuentagotas", denunció Pradas.

Así, la exconsejera criticó que Sánchez "estuviera en La India y no cogiera un avión directamente a Valencia" para estar con ellos "el 30 por la mañana". "¿Cómo es posible que el señor presidente del Gobierno llegue al Centro de Emergencias y ni nos pregunte?", se preguntó, a lo que añadió que a ella no se "dirigió en ningún momento" el líder del Ejecutivo.

