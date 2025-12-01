Javier Díaz-Giménez responde a las quejas de los jóvenes: "Una parte de lo que le ocurre a una persona es responsabilidad propia"

Javier Díaz-Giménez analiza la situación de los jóvenes españoles, de los que dice que "viven en el mejor Estado de Bienestar de la historia del país " y señala que "alguna responsabilidad tendremos cada uno de nosotros en hacer nuestras vidas".

Javier Díaz-Giménez reflexiona en el plató de la Sexta Xplica sobre la situación de los jóvenes en España. "Hay unos jóvenes a los que les ha ido muy bien, otros regular y otros mal, que viene aquí a protestar", destaca Díaz-Giménez, que asegura que "no son representativos de lo que realmente está ocurriendo". "Una parte de lo que le pasa a una persona es responsabilidad propia", asegura Javier Díaz-Giménez, que afirma que depende de "sus decisiones, de lo que hayan estudiado, de si han terminado los estudios...".

"El problema no es el capital, que es del siglo XIX, sino la tecnología", insiste el economista, que reflexiona en el plató: "El capital se acabó, y la educación es una carrera con la tecnología". "Los jóvenes y los mayores cuando llegue la IA qué vamos a hacer, ¿qué clases de trabajos tenemos?, ¿cuál es su estabilidad?", reflexiona Díaz-Giménez, que explica que "un joven tiene menos experiencia que una mayor" y, por tanto", siempre "los jóvenes han cobrado menos que los mayores hasta que han acumulado experiencia".

Javier Díaz-Giménez asegura que los jóvenes "viven en el mejor Estado de Bienestar de la historia de España": "Nunca ha habido tantos empleos públicos como hay ahora, ni tantas plazas de funcionarios ni hemos tenido las infraestructuras, la sanidad y la educación pública que tenemos". "Alguna responsabilidad tendremos cada uno de nosotros en hacer nuestras vidas", explica Díaz-Giménez, que señala que cuando tenía 24 años se fue de España a estudiar porque "no había las oportunidades" y ha "compartido piso": "Jamás he vivido solo y no me ha pasado nada".

"Es verdad que la vivienda es un desastre, que seamos 50 millones y falten 7 millones es intolerable, pero la culpa de eso la tiene la Administración Pública", insiste el economista, que recuerda que "la vivienda es un sector que está mal regulado". Eso sí, el economista señala que "nunca ha sido tan alto el salario mínimo interprofesional".

